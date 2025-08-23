¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç²á·ã¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡ª¡ÖARMS NOTE ÃÏÍë¤Á¤ã¤ó¡×¡Ú¤¢¤ß¤¢¤ßÅ¸¼¨»£¤ê²¼¤í¤·¡Û¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¿¼°æÎÃ²ð»á¤ÎºîÉÊ¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥È¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤è¤ê¡¢2026Ç¯8·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÃÏÍë¤Á¤ã¤ó¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¿¼°æÎÃ²ð»á¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÈþ¾¯½÷¤È¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿ºîÉÊ¡ÖARMS NOTE¡×¤«¤é¡ÖÃÏÍë¤Á¤ã¤ó¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥´¥¹¥í¥ê¥Á¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁõÈ÷ÉÊ¤Ç¿È¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¤½¤ÎÈóÆü¾ïÅª¤Ê»Ñ¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖARMS NOTE¡×¤ä¿¼°æ»á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÁÇºà¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÂæºÂÉôÊ¬¤ò´Þ¤àÁ´¹â¤ÏÌó300mm¤À
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¸ÄÀÅª¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤ÎÃÏÍë¤Á¤ã¤ó¡£¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç´é¤òÊ¤¤¤±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥ª¥Ã¥É¥¢¥¤¤Ê¤É¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ï±£¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆ·¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢È±¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥éー¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤À¡£
¡¡Æ¬¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥ê¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢È±¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ê¤É¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼ª¤Ë¤âºÙ¤«¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¥ª¥Ã¥É¥¢¥¤¤ÎÂç¤¤ÊÆ·¤¬¥¥åー¥È¤À
È±¤ÏÌÓÀè¤Ë¤«¤±¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Á¤é¤ÎÉ½¾ð¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëº¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÃÏÍë¤Á¤ã¤ó¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤Ï¡¢¶»¤òÂç¤¤¯¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¹õ¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¤«¤é±©¿¥¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÇò¤È¹õ¤Î¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÂ¦¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤À¤é¤·¤Ê¤¯Ãå¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡£
¥Í¥¯¥¿¥¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¶»¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¼ê¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤¬°®¤êÄù¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¤ÎÂ¿¤µ¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¤Î½ÐÍè±Ç¤¨¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥·ー¥ë¥É¤ÎÌò³ä¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ä¡¢¼þ°Ï¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤ËÂæºÂ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÃÏÍë¤Ê¤É¡¢ÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È´¶¤âËþºÜ¤À¡£
µÓ¤Ë¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Êå«ÁÏ¹Ñ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤
ÂæºÂÉôÊ¬¤âÆø¤ä¤«¤À
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡ÖÃÏÍë¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¤ÎºÌ¿§¸«ËÜ¤À¡£Í½Ìó¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï9·î17Æü¤Þ¤Ç¤È¡¢¤Þ¤À¾¯¤·¤À¤±»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÁõÈ÷ÉÊ¤ò´Ê°×¤Ë¤·¤¿¡ÖÃÏÍë¤Á¤ã¤ó ·ÚÁõVer.¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í½ÌóÁ°¤Ë¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡ª¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥êー¡Û
(C)¿¼°æÎÃ²ð