【一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース -STAND RUSH!-】 8月23日 順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース -STAND RUSH!-」を8月23日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。

A賞からF賞まで「MASTERLISE」シリーズのフィギュアで、主人公「空条承太郎」や、「スタープラチナ」、ジョースター家の宿敵「DIO」、「ザ・ワールド」、「ホル・ホース」、「ジャン・ピエール・ポルナレフ＆シルバーチャリオッツ（子供）」が立体化されている。

その他に、劇中に登場するアレッシーのスタンド「セト神」をモチーフにした「アレッシーのダイカットマット」、エジプト9栄神や、DIOの手下、ヴァニラ・アイスのスタンド「クリーム」を再現した「デスクトップマスコット」などがラインナップしている。

ラストワン賞には、バラエティトイ「番犬ガオガオ」とコラボした「番犬ガオガオ イギーver.」が用意されている。

「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース -STAND RUSH!-」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：空条承太郎 MASTERLISE

B賞：スタープラチナ MASTERLISE

C賞：DIO MASTERLISE

D賞：ザ・ワールド MASTERLISE

E賞：ホル・ホース MASTERLISE

F賞：ジャン・ピエール・ポルナレフ＆シルバーチャリオッツ（子供） MASTERLISE

G賞：アレッシーのダイカットマット

H賞：デスクトップマスコット

I賞：マライアのアクリルマグネット

J賞：タオルコレクション

K賞：ステッカーコレクション

ラストワン賞：番犬ガオガオ イギーver.

ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 番犬ガオガオ イギーver.

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～11月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。