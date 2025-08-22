◆西武3―0ロッテ（22日、ZOZOマリン）

充実感にあふれた99球だった。敵地ZOZOマリンで、8回を4安打無失点。約1カ月ぶりの白星となる今季5勝目を挙げ、チームの連敗を3で止めた郄橋は「チームに貢献できた。こういう投球を続けていきたい」と笑顔を見せた。

前回登板した14日のソフトバンク戦は、打球が直撃した影響で2回で緊急降板。中7日での先発となった今回はその影響を全く感じさせなかった。初回は直球がシュート回転して甘く入る場面が多かったが、2回からはきっちり修正した。

「この球場ならではの風に、すぐアジャストできたのが良かった」。高橋にとって、ビジター球場での白星は2023年9月10日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）以来の白星で、自身のビジター球場での連敗を「12」で止めた。

バッテリーを組んだ古賀悠のアシストも心強かった。力強い直球と変化球を巧みに織り交ぜた好リードに加え、3回には先制の6号ソロ。8月だけで4本目のアーチで援護してくれた相棒に「本当に心強い存在」と感謝した。（上岡真里江）