市販のジュースで簡単！ひんやりおやつ集めました

ダレ気味のときにオススメのひんやりデザート

夏休みも最初はいろいろ張り切って頑張るけれど、この時期になると暑さも手伝い、ダレ気味に。ごはん作りだけでも大変なのに、おやつまで凝ったものを作りたくない。今回は、そんな窮地を救ってくれるお手軽スイーツレシピを集めましたよ。



冷蔵庫に入っているアレを活用！

朝ごはんやおやつ用に、どのおうちの冷蔵庫にも市販のジュースが入っていると思います。今回ご紹介するのは、そんな市販のジュースを使ったひんやりデザート。粉寒天と混ぜてゼリーにしたり、そのまま凍らせてシャーベットにしたり、人気のグミも作れてしまうんです。どれも簡単なので、お子さんと一緒に作っても楽しそう。



粉寒天と混ぜればゼリー完成

そのまま固めてシャーベットに

ヨーグルトとブレンドしてムースへ

グミにしても！

いかがですか？そのまま飲んでもおいしいジュースだから、味付けなどで失敗することもありません。砂糖不使用のジュースなら、カロリーが気になるダイエット中の方のデザートにもピッタリですね。リーズナブルにできて、しかもおいしいひんやりおやつ。ぜひともお試しを。（TEXT：森智子）