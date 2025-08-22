フレッシュチーズのような味わいに！「水切り塩ヨーグルト」が驚くほど濃厚美味

トーストにつけるだけでカフェ風おやつ

子どもの朝食やおやつにと、冷蔵庫に常備している人も多い「ヨーグルト」。朝食にはそのまま出せるヨーグルトも、おやつにまで出すと子どもに「飽きた〜」と言われてしまいます。そこでおすすめなのが、驚きのこの方法。水切りしたヨーグルトに「塩」を入れるだけで、まるで「フレッシュチーズのような濃厚な味」になるのです！これならトーストに塗って、ジャムを添えて出すだけでも立派な「カフェ風おやつ」が完成。もちろん、「塩ヨーグルト」だけで食べてもおいしいので、夏休みのおやつ作りのお助けレシピに加えてください。

冷蔵庫で半日水切りしたら塩を加える

プレーンヨーグルト1パックを、クッキングペーパーをしいたざるにのせ、半日冷蔵庫で水切りしたあと、塩を混ぜるだけ！時々ホエーを捨てると、美味しく作れます。



「フレッシュな濃厚さ」に感動の声

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「こっくり濃厚、まるでチーズのような味わいですね」「初塩ヨーグルト！ヨーグルトの酸味が和らいで食べやすかったです」の声が。「寝る前に仕込んで朝使用!トーストに塗って食べてみました!」など、朝食に活用する人もいました。





塩を加えるだけで、買うと高いフレッシュチーズが再現できるのは嬉しいですね。「朝食」や「おやつ」はもちろん、クラッカーにつけて「おつまみ」にしたりと、色々使えるのでおすすめです。