ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は８７４ドル高　ナスダックはプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間11:01）（日本時間00:01）
ダウ平均　　　45660.22（+874.72　+1.95%）
ナスダック　　　21511.26（+410.95　+1.95%）
CME日経平均先物　42990（大証終比：+420　+0.98%）

欧州株式22日GMT15:01
英FT100　 9340.72（+31.52　+0.34%）
独DAX　 24386.89（+93.55　+0.39%）
仏CAC40　 7983.59（+45.30　+0.57%）

米国債利回り
2年債　 　3.688（-0.104）
10年債　 　4.258（-0.070）
30年債　 　4.879（-0.039）
期待インフレ率　 　2.412（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.727（-0.030）
英　国　　4.699（-0.030）
カナダ　　3.431（-0.048）
豪　州　　4.313（+0.036）
日　本　　1.616（+0.012）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.82（+0.30　+0.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3421.20（+39.60　+1.17%）

ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116099.50（+3678.67　+3.27%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17046890（+540102　+3.24%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ