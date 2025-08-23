ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は８７４ドル高 ナスダックはプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は８７４ドル高 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間11:01）（日本時間00:01）
ダウ平均 45660.22（+874.72 +1.95%）
ナスダック 21511.26（+410.95 +1.95%）
CME日経平均先物 42990（大証終比：+420 +0.98%）
欧州株式22日GMT15:01
英FT100 9340.72（+31.52 +0.34%）
独DAX 24386.89（+93.55 +0.39%）
仏CAC40 7983.59（+45.30 +0.57%）
米国債利回り
2年債 3.688（-0.104）
10年債 4.258（-0.070）
30年債 4.879（-0.039）
期待インフレ率 2.412（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.727（-0.030）
英 国 4.699（-0.030）
カナダ 3.431（-0.048）
豪 州 4.313（+0.036）
日 本 1.616（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.82（+0.30 +0.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3421.20（+39.60 +1.17%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116099.50（+3678.67 +3.27%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17046890（+540102 +3.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
