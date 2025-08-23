¡ÚÂ®Êó¡ÛFRB¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹ Íø²¼¤²¤ò¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï¡Ö¸ÛÍÑ¤Ë²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Íø²¼¤²¤ò¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹
¡Öº£¤Î¾õ¶·¤Ï¸ÛÍÑ¤Î²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ò¸Û¤ä¼º¶ÈÎ¨¤ÎµÞ·ã¤ÊÁý²Ã¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£´ðÄ´Åª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤ä¥ê¥¹¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÎÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÄ´À°¡Ê¡áÍø²¼¤²¡Ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï22Æü¡¢À¤³¦¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Û¡¼¥ë²ñµÄ¡×¤Ç±éÀâ¤·¡¢¡Ö¸ÛÍÑ¤Ë²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢¿µ½Å¤ËÍø²¼¤²¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ÇÊª²Á¤Ë¤Ï¾å¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤â¼¨¤·¡¢º£¸å¤â²ñ¹ç¤´¤È¤Ë·ÐºÑ»ØÉ¸¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÍø²¼¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢9·î¤Î²ñ¹ç¤ÇÍø²¼¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ËÁá´ü¤ÎÍø²¼¤²¤ò·«¤êÊÖ¤·¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢Á°¤ÎÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æ900¥É¥ë°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Î»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
