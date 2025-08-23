『よふかしのうた』新編開幕！ハロウィンナイト編ビジュアル＆PV解禁 佐藤元＆雨宮天が出演の特番23日生配信
アニメ『よふかしのうた Season2』は29日放送の第９話より「ハロウィンナイト編」がスタートする。新編開幕にあわせ、「ハロウィンナイト編」のキービジュアルとPVが解禁された。また、「ハロウィンナイト編」の放送を記念して、夜守コウ（やもり・こう）役・佐藤元と七草ナズナ（ななくさ・なずな）役・雨宮天が出演するYouTube特番を23日22時30分から生配信されることが決定した。
【動画】エモい！公開された『よふかしのうた』ハロウィンナイト編PV
第８夜までのエピソードでナズナと餡子の過去が描かれてきたが、第９夜の「ハロウィンナイト編」からは、二人を中心に吸血鬼と探偵の戦いがクライマックスへと向かっていく。
キービジュアルは、吸血鬼の格好をしたコウに不敵な笑みを向けるナズナ、その後ろには彼らに銃口を向ける餡子の姿が描かれており、ライターの炎が餡子の表情を印象的に照らしている。また、その後ろには吸血鬼の桔梗セリ（ききょう・せり）とその眷属、あっくんこと秋山昭人（あきやま・あきひと）が描かれており、この二人が物語に一体どう関わってくるのか気になる内容となっている。
また、「ハロウィンナイト編」のPVも公開。不穏な音楽をバックに、ナズナと餡子が再会を果たすと、「探偵さんの家族が壊された日」というコウの声、「十月三十一日」の文字、「夜を終わらせに来ました」という餡子のセリフとともに波乱のハロウィンが開幕する。
そして、Creepy Nutsが手掛けるエンディング・テーマ『眠れ』に乗せて、ナズナと餡子のバトルシーンや、ハロウィンの街を走るコウ、吸血鬼たちの真剣な表情など、初解禁のカットが次々と映し出され、PVの最後には涙を流すナズナの姿が…。
さらに、佐藤と雨宮が出演するYouTube特番を23日22時30分からフジテレビアニメ公式YouTubeチャンネルで生配信。２人がこれまでの『よふかしのうた』を振り返るとともに、今後の展開についても語り明かす。
