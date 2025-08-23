日経225先物：23日0時＝430円高、4万3000円
23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比430円高の4万3000円と急騰。日経平均株価の現物終値4万2633.29円に対しては366.71円高。出来高は9057枚となっている。
TOPIX先物期近は3112ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.13ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43000 +430 9057
日経225mini 42990 +415 153871
TOPIX先物 3112 +12.5 10672
JPX日経400先物 27975 +135 644
グロース指数先物 790 +11 577
東証REIT指数先物 1911.5 -5.5 3
株探ニュース
