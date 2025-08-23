　23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比430円高の4万3000円と急騰。日経平均株価の現物終値4万2633.29円に対しては366.71円高。出来高は9057枚となっている。

　TOPIX先物期近は3112ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.13ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43000　　　　　+430　　　　9057
日経225mini 　　　　　　 42990　　　　　+415　　　153871
TOPIX先物 　　　　　　　　3112　　　　 +12.5　　　 10672
JPX日経400先物　　　　　 27975　　　　　+135　　　　 644
グロース指数先物　　　　　 790　　　　　 +11　　　　 577
東証REIT指数先物　　　　1911.5　　　　　-5.5　　　　　 3

株探ニュース