◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２７節 柏４―２浦和（２２日・三協Ｆ柏）

柏はホームで浦和と対戦し、４―２で勝利した。町田を抜き、暫定首位に浮上した。

たまっていたものが爆発するかのように、静まり返ったスタジアムが一気に歓喜に沸いた。後半４５分、大逆転勝利を決める決勝弾をＭＦ小西雄大が決めた。エリア左でボールを持つと、照準を定めて左足を振り抜いた。「前半から西川選手がディフェンダーとキーパーの間のボールを処理しているのは分かっていた。思ったよりいいところにいったし、入ってくれて良かった」。好セーブを続けていたＧＫ西川周作は反応するも手を伸ばすことが出来ず、ボールはゴール右へ吸い込まれていった。

前半はセットプレーとカウンターから失点を許し、攻撃でもコンパクトに守る浦和を崩すことが出来ず。しかし終わってみれば今季リーグ戦最多の４得点、そして白星をもぎとった。値千金の一発を沈めた２１番は「追いついた時にこの勢いだと逆転出来るなとみんな思っていたと思いますし、僕もどこかでチャンスが来るかなと思っていた。仕事が出来て良かったなと思います」と胸を張った。

先月の２５日にＪ２徳島から移籍。リカルド・ロドリゲス監督と徳島で４年共闘した２７歳は、左足から放たれる強力なミドルシュートなどを武器に、柏に新たな風を吹かせている。「だいぶスムーズになってきましたし、自分自身の役割もより明確になってきた」。移籍後初得点も決め、ここからさらに存在感を発揮する。