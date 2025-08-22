女優の二階堂ふみ（30）と結婚したことを10日に発表した「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が22日、SBSラジオ「週刊！しゃべレーザー」（金曜後11・00）に出演。結婚発表後、過度な張り込み被害を訴えた。

番組内で改めて結婚を報告したカズレーザーは、発表後、二階堂の自宅周辺に週刊誌の記者と思われる人々が張り付いているという。

自身が朝方に散歩していると、同じ車と何度もすれ違ったことがあったという。ただ最近では、「車だと一方通行で不便なんだろうね。今はレンタサイクルに乗り換えて、周囲をウロウロしてるみたい。普通に立ち漕ぎで塀を乗り越えて、じろじろ見られてる」と語った。

さらに、「さすがに何かの条例に引っかからないのかな？盗撮でしょこれ。家の塀の向こうってアウトなんじゃない？って思うけど」と、取材の過剰さに疑問を投げかけていた。

芸能事務所「ソニー・ミュージックアーティスツ」は15日、公式サイトを更新。同社所属の女優・二階堂ふみに関して「本人及び親族に対し、許可のない撮影および取材行為、つきまとい等の不審迷惑行為が報告されております」として注意喚起していた。