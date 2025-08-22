¡Ö¿¿¤ÎÀïÍ§¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥³¥ó¥Ó¡¢½é¤á¤Æ¤Î2¿Í¤Ç¤Î¿©»ö²ñÍâÆü¤Ë¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Á
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à4-3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê22Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡2¿Í¤Ç·×168ËÜÎÝÂÇ¤À¤¬¡¢ÄÌ»»6ÅÙÌÜ¤È°Õ³°¤Ë¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£2²ó¡£ÀèÀ©¤Î2¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿ÃæÂ¼¹¸¤È¡¢Æ±¤¸¤¯2¹æ¥½¥í¤¬ÀáÌÜ¤ÎÄÌ»»100ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µÜ·òÂÀ¤È¤Î¡Ö¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¡×¤Î²ó¿ô¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Çº£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤Î½ÐÍè»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¤«¤é»¥ËÚ¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿21ÆüÌë¡¢º£µ¨¤Ç18Ç¯ÌÜ¤ÎÃæÂ¼¤È16Ç¯ÌÜ¤Îº£µÜ¤Ï2¿Í¤Ç¿©»ö¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÌÌ¤ÎÃì¤Ç¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÂ¾¤ÎÁª¼êÈ´¤¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¢¤¦¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Î¿©»ö²ñ¤À¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ËÈ¤¤ò¿¤Ð¤·¤Ä¤ÄÇòÇ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤¬2³ØÇ¯²¼¤Îº£µÜ¤ò¡Ö¿¿¤ÎÀïÍ§¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ì¤Ð¡¢º£µÜ¤â¡Ö¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÀèÇÚ¡×¤ÈÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤¿¿©»ö²ñ¤ÎÍâÆü¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÂç»ö¤Ê3Ï¢Àï½éÀï¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¡×¤òÊü¤Ä¤Î¤À¤«¤é¡¢¶²¤ìÆþ¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î2È¯¤ò¾¡Íø¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢9²ó¤ÎÇ´¤ê¤Ë¤Ï¼ó°Ì¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤¿¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬¤È¤â¤Ë¥Ù¥ó¥ÁºÇÁ°Îó¤Ë¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤âÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£3Ï¢Àï¤Î»Ä¤ê2»î¹ç¤âÇ®¤ÎÆþ¤Ã¤¿Àï¤¤¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë