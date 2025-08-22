広島が５位・中日に痛恨の逆転負け イニング途中で捕手交代の執念采配も実らず 新井監督「もう１点もやれないというところ」 一問一答
「広島４−６中日」（２２日、マツダスタジアム）
広島が延長戦の末、５位・中日に敗れた。３点リードの八回には１点差に詰め寄られたところで、新井貴浩監督（４８）は送球に不安のある坂倉を石原にスイッチ。しかし、細川に逆転２ランを浴び、この回一挙４失点。同点とし延長戦に突入するも、十一回に中崎が２点を勝ち越された。以下、新井監督の一問一答。
−延長十一回の勝ち越し点は先頭・細川への四球から。
「前の打席もＨＲ打っているしね。細心の注意を払いながら、という感じには見えたけどね」
−森は８回途中２失点の好投。
「リズムも良かったし、ナイスピッチングだったと思います」
−森は１点を失ってから島内にスイッチ。
「田中選手のところでは島内が準備していた。そういう感じかな」
−１点差になって捕手を交代。
「１点差になって足の速いランナーだったので。もう１点もやれないというところであそこは石原にスイッチしました」
−佐々木が２安打。
「いいね。昨日も良かったし、今日もいいスイングだったと思います」