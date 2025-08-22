「広島４−６中日」（２２日、マツダスタジアム）

広島が延長戦の末、５位・中日に敗れた。３点リードの八回には１点差に詰め寄られたところで、新井貴浩監督（４８）は送球に不安のある坂倉を石原にスイッチ。しかし、細川に逆転２ランを浴び、この回一挙４失点。同点とし延長戦に突入するも、十一回に中崎が２点を勝ち越された。以下、新井監督の一問一答。

−延長十一回の勝ち越し点は先頭・細川への四球から。

「前の打席もＨＲ打っているしね。細心の注意を払いながら、という感じには見えたけどね」

−森は８回途中２失点の好投。

「リズムも良かったし、ナイスピッチングだったと思います」

−森は１点を失ってから島内にスイッチ。

「田中選手のところでは島内が準備していた。そういう感じかな」

−１点差になって捕手を交代。

「１点差になって足の速いランナーだったので。もう１点もやれないというところであそこは石原にスイッチしました」

−佐々木が２安打。

「いいね。昨日も良かったし、今日もいいスイングだったと思います」