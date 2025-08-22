◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）

巨人の横川凱投手が今季３度目の先発で５回４安打無失点の好投で今季初勝利を挙げた。

横川は初回、いきなり先頭から連打で走者を背負い「ちょっとやばいなって思ったんですけど、ランナー出てからのことを想定してピッチング練習していたので、その後も落ち着いて投げられたと思います」と後続を抑え、その後も無失点投球を続けた。５回までに９１球を要したが、今季初白星をつかんだ。

横川は「ランナー出す場面が多かったですし、球数もかさんでいたのでちょっとしんどいなっていうのがあったんですけど、甲斐さんがイニング終わりとか毎回声をかけてくれましたし、毎回我慢強くいくぞって言ってくださっていたので、それが本当に励みになりました」と捕手・甲斐に感謝。「やっぱり先発で投げたいって気持ちはもっていたので、今日のピッチングは満足いく結果ではないですけど、チャンスもらったことはすごいありがたいことですし、次につながるようなピッチングをまたできれば、と思ってます。先発じゃなくても与えられた場所でしっかり、自分の力を発揮できるように頑張りたいと思います」と振り返った。