スペースX、アメリカ宇宙軍のスペースプレーン「X-37B」を打ち上げ
アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2025年8月22日に、「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたUSSF＝アメリカ宇宙軍の無人軌道試験機「X-37B」は軌道に投入されたことを、SpaceXが報告しています。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：Falcon 9 (USSF-36)ロケット：Falcon 9 Block 5打ち上げ日時：日本時間 2025年8月22日12時50分発射場：ケネディ宇宙センター（アメリカ）ペイロード：X-37B（OTV-8）
X-37Bとは
X-37Bはアメリカの航空機大手Boeing（ボーイング）が開発・製造し、USSFがRCO＝空軍省迅速能力開発室と連携して運用する無人のスペースプレーンです。
今回実施されたのはX-37Bによる8回目のミッション「OTV-8」の打ち上げです。USSFによると、OTV-8では商用の衛星ネットワークを利用したレーザー通信や、宇宙で使用されるものとしてはこれまでで最も高性能だという量子慣性センサーの実証が行われる予定です。
SpaceXがX-37Bを打ち上げるのは、2017年9月打ち上げの「OTV-5」ミッション、2023年12月打ち上げの「OTV-7」ミッションに続いて3回目です。
