■アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール

放送日時：2025年10月5日から毎週日曜16時30分より

・TBS系全国28局ネット：10月5日から毎週日曜16:30〜

・BS11：10月14日から毎週火曜25:00〜

・AT-X：10月8日から毎週水曜21:30〜

10月10日から毎週金曜9:30〜(リピート放送)

10月14日から毎週火曜15:30〜(リピート放送)

▼配信情報

配信開始：2025年10月5日(日)17時から

配信：ABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信

そのほか、各種配信サイトでも順次配信開始

https://anime-cinderellagray.com/onair/

▼スタッフ

原作：Cygames

漫画：久住太陽

脚本：杉浦理史

漫画企画構成：伊藤隼之介

(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)

監督：みうらたけひろ

シリーズ構成：金田一 士

キャラクターデザイン：福元陽介・佐々木啓悟・宮原拓也

総作画監督：福元陽介・工藤康平・郄田 晃・野村雅史・粼本さゆり

副監督：清水雄大

作画アクション監修：松本顕吾

色彩設計：岡崎菜々子

美術監督：狹田 修

3DCGディレクター：神谷宣幸

撮影監督：伏原あかね

編集：三嶋章紀

音響監督：郷 文裕貴

音楽：川井憲次

アニメーションプロデューサー：近松拓也

アニメーション制作：CygamesPictures

▼キャスト

オグリキャップ：高柳知葉

ベルノライト：瀬戸桃子

北原穣(きたはらじょう)：小西克幸

六平銀次郎(むさかぎんじろう)：大塚芳忠

フジマサマーチ：伊瀬茉莉也

ノルンエース：渋谷彩乃

ルディレモーノ：大地 葉

ミニーザレディ：井澤詩織

タマモクロス：大空直美

ヤエノムテキ：日原あゆみ

サクラチヨノオー：野口瑠璃子

メジロアルダン：会沢紗弥

スーパークリーク：優木かな

ディクタストライカ：花守ゆみり

シンボリルドルフ：田所あずさ

マルゼンスキー：Lynn

ミスターシービー：天海由梨奈

トニビアンカ：甲斐田裕子

オベイユアマスター：石上静香

ムーンライトルナシー：関根明良

ミシェルマイベイビー：高垣彩陽

エラズリープライド：富田美憂

●第2クールオープニング主題歌アーティスト：10-FEET

・公式サイト：https://anime-cinderellagray.com/

・公式X：https://x.com/umamusu_animeCG

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@anime_umamusume_cg