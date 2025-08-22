連日、多くの人で行き交う秋葉原。かつては日本を代表する電気街、オタクブームの中心地だったが、最近の秋葉原に関して、ネット上では「オタクにとって楽しい場所ではなくなった」「無法地帯になりつつある」などの声が上がっている。そんな中、『ABEMA Prime』では、元AKB48の柏木由紀が、秋葉原の昔と今について語った。

【映像】AKB48時代の秋葉原を振り返る柏木由紀（実際の映像）

■柏木由紀「今がちょうどハザマ」「まだ昔の秋葉原も残っている」

秋葉原について、柏木由紀は、「（AKB48に）2006年に入ったので、卒業するまでの約17年間、かなり通ってた」と振り返る。当時について、「やっぱり『電車男』のときだったので、本当に電気街、パソコン、アニメ、ちょっとメイドカフェだった」。

最近では「もう全然違う街になった」といい、「看板も色味も雰囲気も、そこにいる人の数も何から何までも違う」と話す。また、「昔はいわゆるオタクと言われる人たちが、『ここが俺たちのホームだ』って活き活きしてた。今は人が多くて、海外の人も多い。昔と変わったのをすごく感じる」。

あの頃のオタクはどこに行ってしまったのか。柏木由紀は「室内に行っちゃったのかな」と答える。しかし一方で、「今が本当にちょうどハザマ。駅の周りは完全に新しくなってるけど、大通りから1本入ると、まだ昔の秋葉原も残っている。大通り沿いは外国の方、1本入ると（活き活きオタクが）少し残っている。これ以上、踏み入れちゃうと本当に違う街になってしまいそう」との見方を示す。

今後の秋葉原については、「『AKB48』って名前にも秋葉原と入ってるくらいだから、東京に来て育ててもらった街。もうひとつの故郷でもあるので、もっと街がいいところも残しつつ、新しくもなって、活気づいてくれたら嬉しい」と願った。

（『ABEMA Prime』より）