『暗殺教室』ユニット「３年E組うた担」10年ぶり復活 新曲制作で再放送のOP担当
アニメ『暗殺教室』で2015年に本作から誕生したユニット「３年E組うた担」が、10年ぶりに復活することが決定した。さらに、３年E組うた担の新曲が、4月より再放送中の最後を締めくくる第４弾オープニング・テーマを担当する。2016年に同ユニット楽曲の作詞を務めた藤林聖子、作曲・編曲を務めた本間昭光が今回の新曲でも再びタッグを組む。
【画像】豪華すぎるだろ！復活した『暗殺教室』ユニット「３年E組うた担」
TVアニメ『暗殺教室』は2015年１月より放送を開始し、2025年で放送10周年を迎えた。原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックスの累計発行部数は2700万部を超えており、今なお多くのファンを虜（とりこ）にし続けている人気漫画となっている。
このたび、８月22日22時からニッポン放送にて生放送された『アニメ10周年記念「暗殺教室のオールナイトニッポンGOLD」』内で、10年ぶりに３年Ｅ組うた担が復活し、新曲を制作することを発表。またその新曲が、現在再放送中のTVアニメ『暗殺教室』の最後を締めくくる、2026年１月より放送となる第４弾オープニング・テーマに決定した。
３年E組うた担とは、2015年のTVアニメ『暗殺教室』放送時、作中に登場する３年E組の生徒、潮田渚 (CV: 渕上舞)、 茅野カエデ (CV: 洲崎綾)、 赤羽業 (CV: 岡本信彦)、 磯貝悠馬 (CV: 逢坂良太)、 前原陽斗 (CV: 浅沼晋太郎)で結成された人気ユニット。『青春サツバツ論』や『自力本願レポリューション』など、同ユニットによる楽曲が４クール全てのオープニング・テーマを担当しており、放送から10年たった現在でもファンから絶大な人気を誇っている。
また新曲は、第２期第１クール（2016年1月期）のオープニング・テーマQESTION』や、第２期第２クール(2016年４月期)のオープニング・テーマ『バイバイYESTERDAY』などで作詞を務めた藤林聖子が担当。作曲・編曲は同じく『QESTION』で作曲・編曲を、『バイバイYESTERDAY』ではフレデリックと共同で編曲を務めた本間昭光が担当し、当時TVアニメ『暗殺教室』を楽曲で盛り上げた２人が再びタッグを組む。
今回の作詞を担当する藤林は、TVアニメ『ワンピース』のオープニング・テーマ『ウィーアー！』や『ウィーゴー！』をはじめ、TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』、仮面ライダーシリーズやスーパー戦隊シリーズなど、数多くのアニメ・特撮作品主題歌の作詞を担当。また、これまでに安室奈美恵、西川貴教、平井堅、水樹奈々など、多彩なアーティストに歌詞を提供してきた。幅広い分野で活動を続け、作品の個性や世界観を引き出す言葉選びには多くのファンがいる。
さらに、作曲・編曲を担当する本間は、アレンジャーやサポートミュージシャンとして音楽活動を開始し、ポルノグラフィティの楽曲の作曲とトータルプロデュースや、いきものがかりのサウンドプロデュースなど、さまざまなアーティストを手掛け、数々のヒット曲を生み出している。近年は音楽番組へのゲスト出演や、ミュージカルの音楽監督、アニメの劇伴も手掛けている。
発表されたラジオ番組内では、本間が手掛けた制作中のラフ音源が公開され、新曲への期待がさらに高まった。これまで『暗殺教室』ファンの心を鷲掴みにしてきた、そして日本の音楽業界を牽引する藤林と本間が新たに生み出す、10年ぶりの３年E組うた担の新曲がどんな仕上がりになるのか、期待が高まる。
【画像】豪華すぎるだろ！復活した『暗殺教室』ユニット「３年E組うた担」
TVアニメ『暗殺教室』は2015年１月より放送を開始し、2025年で放送10周年を迎えた。原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックスの累計発行部数は2700万部を超えており、今なお多くのファンを虜（とりこ）にし続けている人気漫画となっている。
３年E組うた担とは、2015年のTVアニメ『暗殺教室』放送時、作中に登場する３年E組の生徒、潮田渚 (CV: 渕上舞)、 茅野カエデ (CV: 洲崎綾)、 赤羽業 (CV: 岡本信彦)、 磯貝悠馬 (CV: 逢坂良太)、 前原陽斗 (CV: 浅沼晋太郎)で結成された人気ユニット。『青春サツバツ論』や『自力本願レポリューション』など、同ユニットによる楽曲が４クール全てのオープニング・テーマを担当しており、放送から10年たった現在でもファンから絶大な人気を誇っている。
また新曲は、第２期第１クール（2016年1月期）のオープニング・テーマQESTION』や、第２期第２クール(2016年４月期)のオープニング・テーマ『バイバイYESTERDAY』などで作詞を務めた藤林聖子が担当。作曲・編曲は同じく『QESTION』で作曲・編曲を、『バイバイYESTERDAY』ではフレデリックと共同で編曲を務めた本間昭光が担当し、当時TVアニメ『暗殺教室』を楽曲で盛り上げた２人が再びタッグを組む。
今回の作詞を担当する藤林は、TVアニメ『ワンピース』のオープニング・テーマ『ウィーアー！』や『ウィーゴー！』をはじめ、TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』、仮面ライダーシリーズやスーパー戦隊シリーズなど、数多くのアニメ・特撮作品主題歌の作詞を担当。また、これまでに安室奈美恵、西川貴教、平井堅、水樹奈々など、多彩なアーティストに歌詞を提供してきた。幅広い分野で活動を続け、作品の個性や世界観を引き出す言葉選びには多くのファンがいる。
さらに、作曲・編曲を担当する本間は、アレンジャーやサポートミュージシャンとして音楽活動を開始し、ポルノグラフィティの楽曲の作曲とトータルプロデュースや、いきものがかりのサウンドプロデュースなど、さまざまなアーティストを手掛け、数々のヒット曲を生み出している。近年は音楽番組へのゲスト出演や、ミュージカルの音楽監督、アニメの劇伴も手掛けている。
発表されたラジオ番組内では、本間が手掛けた制作中のラフ音源が公開され、新曲への期待がさらに高まった。これまで『暗殺教室』ファンの心を鷲掴みにしてきた、そして日本の音楽業界を牽引する藤林と本間が新たに生み出す、10年ぶりの３年E組うた担の新曲がどんな仕上がりになるのか、期待が高まる。