ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¡ÍèÇ¯2·îÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ÖÄ¶³Ú¤·¤ß¡×¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Ë¤Ë»×¤ï¤Ì½Ð²ñ¤¤¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ê37¡Ë¤¬22Æü¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¦»ö¤òµÇ°¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNAOMI¡¡CLUB¡×¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£ÅÏÊÕ¤¬·ÝÎò20¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤ò¥é¥¤¥Ö¥Ð¥¹¤Ç¤á¤°¤ê¤Ä¤Ä¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï½ÂÃ«¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£³°¤«¤éÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ð¥¹¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎPR¤ÈYouTubeÀ¸ÇÛ¿®Ãæ¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Á¡ª¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÏÊÕ¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤È¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥àÉÕ¶á¤Ç³¹¤æ¤¯¿Í¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤òÈ¯¸«¡£¤»¤¤¤ä¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤Ë¤¢¤ëIMM¡¡THEATER¤Ç¸ø±éÃæ¤Î¡ÖÅìµþ¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÆ»ÄÌ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤ª¤Ã¤¿¤«¤é¡ªÄ¾Èþ¤µ¡Á¤ó¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÀ¼±ç¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤ÄÂç¾Ð¤¤¤·¡¢¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤ÏÍèÇ¯2·î11Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆâÍÆ¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥É¡¼¥àÄ¶³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é20Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ´ÉôÆþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ù¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¤²ó¡£Ç»¸ü¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢½é¤á¤Æ¤¯¤ëÊý¤â³Ú¤·¤á¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£