オウガ・ジャパン、新エントリースマホ「OPPO A5x」を発表！メーカー版「CPH2725」が8月28日発売で予約開始。価格は1万9800円

オウガ・ジャパン、新エントリースマホ「OPPO A5x」を発表！メーカー版「CPH2725」が8月28日発売で予約開始。価格は1万9800円