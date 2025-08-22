「オンオフOK」「意外と合わせやすい！」【ユニクロ】ユニ女が着こなす♡「シャツコーデ」

カジュアルなスタイリングに端正な抜け感をプラスしてくれるアイテムとして、改めてファッションシーンで存在感が高まっているシャツ。今回は【ユニクロ】で今GETしたいシアーシャツと、おしゃれなユニ女の真似したいコーデ術をお届けします。大胆に透け感のある素材が、真面目なイメージに落ち着きがちなシャツコーデに新しい風を吹かせてくれるかも！

大胆なシアー素材が新鮮さを感じさせる端正なシャツ

【ユニクロ】「シアーシャツ」\2,990（税込）

ドレープ感のあるシアー素材を端正なデザインのシャツと組み合わせた、旬度の高い一着。オーバーシルエット気味なサイズ感は羽織としても使いやすく、一点投入で今どきなこなれ感をコーデにプラスしてくれそうです。オーソドックスな襟付きシャツもシアー素材なら新鮮さを感じられ、地味見えしない着こなしへと格上げできるはず。

夏の黒に軽やかなシアー素材を羽織ってヘルシーに

アラフォー世代のユニ女・@mhi_7746さんは「インナーを変えれば平日も休日もOK」と、その汎用性の高さに注目。ホルターネックのタンクトップにバサっとシアーシャツを羽織れば、大人世代が気になる肌感がセーブされ、ヘルシーな色気が漂う着こなしが完成します。シアー素材ならではの軽やかな雰囲気が、夏の黒の上下を重く見せません。

爽やかなジーンズコーデに重ねて品よくアップデート

ボーダー柄のタンクトップ × ブルージーンズという馴染み深いカジュアルなスタイリングも、襟付きのシャツを重ねることで子供っぽさを回避。まるでベールのような素材が肌を上品に透かし、エレガントな大人の装いへとアップデートしています。サイドに深めのスリットが入った長めの着丈は、腰まわりやヒップのラインのカバー役としてもGOOD。

渋いカーキでリラクシーなコーデを大人っぽく

「意外と合わせやすいの！」と、カーキ（カラー表記は「オリーブ」）をチョイスしたユニ女の@co_co_nanaさん。同系色のパンツと合わせたリラックス感のあるコーデも、素材に差を出すことで厚ぼったく見えにくく、抜け感のある印象に着地しています。白を合わせることで涼しげに、秋口にはよりディープなカラーのアイテムに置き換えれば、ロングシーズン着回せそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@mhi_7746様、@co_co_nana様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

