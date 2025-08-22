【ジャクソンホール（米ワイオミング州）＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２２日午前（日本時間夜）、米ワイオミング州で開かれている経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」で講演した。

「雇用の下振れリスクが高まっている」と述べ、経済指標を見極めながら利下げを慎重に進める考えを示した。