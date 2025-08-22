ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > ＦＲＢパウエル議長、利下げ進める考え示す…ジャクソンホール会議で… ＦＲＢパウエル議長、利下げ進める考え示す…ジャクソンホール会議で「雇用の下振れリスク高まっている」 ＦＲＢパウエル議長、利下げ進める考え示す…ジャクソンホール会議で「雇用の下振れリスク高まっている」 2025年8月22日 23時28分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【ジャクソンホール（米ワイオミング州）＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２２日午前（日本時間夜）、米ワイオミング州で開かれている経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」で講演した。 「雇用の下振れリスクが高まっている」と述べ、経済指標を見極めながら利下げを慎重に進める考えを示した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ＮＹダウ、取引時間中の最高値更新…ジャクソンホール会議受け一時７００ドル超の上昇 三菱商事などの洋上風力、鹿島が離脱…建設コストアップで事業も見直し中 三菱ふそう、台湾・鴻海ＥＶバスの国内生産を想定…共同開発で基本合意