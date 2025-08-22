日向坂46メンバーが地元・北海道で初の“冠特別番組”、アシスタントはonちゃん
アイドルグループ・日向坂46の四期生・藤嶌果歩（19歳）が、初の“冠特別番組”となる「日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど〜なっつ！」（北海道テレビ）に挑戦することが決定した。放送は10月を予定。
グループ初の北海道出身メンバーであり、日向坂46の12枚目シングル「絶対的第六感」では、同じく四期生の正源司陽子とダブルセンター、最新シングル「お願いバッハ！」でもフロントメンバーを務めるなど、目覚ましい活躍を見せている藤嶌。そんな藤嶌は北海道出身で、このたび地元・札幌に凱旋し、冠番組に挑戦することになった。
藤嶌は、幼少期から毎朝同局の情報番組「イチモニ！」を見て育ったそうで、今回の特番ではHTBマスコットキャラクター・onちゃんがアシスタントを担当、onちゃんは今回、番組のナレーションにも挑戦する。
今回の番組について藤嶌は「大好きな地元北海道で、こうして素敵な番組をいただけて本当に嬉しいです。地元でのびのびとしている姿を見て頂きたいです！北海道が大好きなので北海道愛が伝わればいいなと思います」とコメントを寄せている。
グループ初の北海道出身メンバーであり、日向坂46の12枚目シングル「絶対的第六感」では、同じく四期生の正源司陽子とダブルセンター、最新シングル「お願いバッハ！」でもフロントメンバーを務めるなど、目覚ましい活躍を見せている藤嶌。そんな藤嶌は北海道出身で、このたび地元・札幌に凱旋し、冠番組に挑戦することになった。
今回の番組について藤嶌は「大好きな地元北海道で、こうして素敵な番組をいただけて本当に嬉しいです。地元でのびのびとしている姿を見て頂きたいです！北海道が大好きなので北海道愛が伝わればいいなと思います」とコメントを寄せている。