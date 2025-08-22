◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島４―６中日（２２日・マツダスタジアム）

広島は痛恨の逆転負けを喫した。勝てば、３位・ＤｅＮＡに２ゲーム差に迫るところだったが、３差のまま。３点リードの８回に一挙４点を奪われた。先発の森が連打で１点を返され、なおも無死三塁で島内に交代。田中の適時打で１点差とされ、なおも無死一塁となった場面では、捕手を坂倉から石原に代えたが、１５試合連続無失点中だった島内が細川に逆転２ランを浴びた。直後に追いついたが、延長１１回に中崎が勝ち越しを許した。

以下は試合後の新井貴浩監督の一問一答

―１１回の決勝点は先頭の細川への四球から

「前の打席でホームランも打っているしね。細心の注意を払いながら、という感じには見えたけどね」

―先発の森は好投

「リズムも良かったし、ナイスピッチングだったと思います」

―交代のタイミングは想定通り

「田中選手のところでは島内が準備していたので。そういう感じかな」

―捕手も交代

「１点差になって、ランナーも足の速い田中だったので。もう１点もやれないというところで、あそこは（坂倉から）石原にスイッチしました」

―佐々木が２安打

「いいね。きのうも良かったし、きょうもいいスイングだったと思います」