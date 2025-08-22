◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）

巨人の中山礼都内野手が「６番・左翼」で先発。８回から「人生初」の右翼守備に入り、堅実な守りを見せた。高橋由伸さんやイチローさんなど、ライトに好選手が多いという理由で父に礼都（らいと）と命名された中山。本職は内野手だが、外野にも挑戦中で「中山ライト」が実現した。

試合後は「（人生）初めてです」と振り返り「（左翼の時と）角度とか景色は変わりましたけど、特に違和感なくやれたかなと。なんなくさばけたと思います。ライトのほうが肩の見せどころとか、色々そういう見せどころがあると思うので、しっかりライトも練習していって、幅を広げられたらいいかなと思います」と話した。

ＳＮＳ上で話題になっていると伝え聞くと「あ、そうなんですか？」と笑みを浮かべ「話題になるだろうな…とは多少思ってたんで（笑）」と白い歯をこぼした。

この日は打っても４打席連続四球で出塁。こちらも「人生初」だといい「最近はああやってしっかりボール球を見送れて、カウントを作れている。そこはいいことかなと思います」と語った。