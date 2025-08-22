ガールズユニット「ＣＬＩＯＮＥ」（クリオネ）が２２日、東京・後楽園ホールで行われた女子プロレスイベント「ＳＥＡｄＬＩＮＮＮＧ〜１０周年記念大会〜」のオープニングアクトに出演した。

Ｚ世代（＝１９９０年代半ばから２０１０年代初頭に生まれた世代）の高島江梨奈と、α世代（＝２０１０年から２４年頃までに生まれた世代）の七転びやおによるユニット。時代を超えて愛され続ける名曲を、重厚なテクノサウンドに乗せて紡ぐことをコンセプトとしており、今月５日に初のカバーソング「うる星やつらのテーマ 〜ラムのラブソング〜」をリリースし、本格的に活動を開始した。

この日は、同日リリースされたカバーソング「キン肉マン Ｇｏ Ｆｉｇｈｔ！」をリング上で熱烈パフォーマンス。マッスルポーズなどプロレスにちなんだ力強い振り付けでも会場を沸かせた。

七転びはパフォーマンスを終え「楽しかったです！プロレス会場ということもあって、もっとアウェーな感じかと思っていたけど、皆さんの歓声がすごく、盛り上げてくれて温かいなと思いました」と感謝した。高島は「この日に向けてたくさん練習していたので大丈夫だろうとは思っていたんですけど、本番５分前くらいになって緊張してきちゃいました。でも、入場と同時に『おおー！』『かわいい！』と歓声が聞こえて、調子に乗ってしまいました（笑）。盛り上げていただいてうれしかったです！」と興奮冷めやらぬ様子で振り返った。