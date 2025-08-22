◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト１―３阪神＝延長１０回＝（２２日・神宮）

阪神・石井は偉大な記録よりも自らを責めた。同点の８回に登板。１死から岩田のバントを一塁へ悪送球し、１死二塁を招いた。後続を封じ、４２試合連続無失点とし、自らの日本記録を更新。４１イニング連続無失点で球団歴代３位の６９年・江夏豊に並んだが「あのミスは話にならない」と厳しい表情を崩さなかった。

今季は４月４日・巨人戦（東京Ｄ）の１失点のみ。４５登板で防御率０・２０と無敵の右腕は、２３年７月１３日のＤｅＮＡ戦（甲子園）で一発を浴びたのを最後に１２３戦連続で本塁打も許していない。球団記録の０６年・藤川球児の４７回２／３、同２位の６２年・小山正明の４７回も射程に捉えるが「別に考えていない」と、かわした。

チームは延長１０回に熊谷の２点打で勝ち越し、マジックを１つ減らして１９とした。ヤクルト戦は今季勝ち越し、ＤｅＮＡ戦、中日戦に次いで３球団目となる通算１０００勝に到達。藤川監督は「常にぎりぎりの勝負。みんな頑張ってくれた」とたたえた。（直川 響）