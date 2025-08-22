横浜ＦＭに新加入したＭＦクルークスが、Ｊ１残留に向けた救世主となる。チームの攻撃の中心を担ってきたＦＷヤンマテウスが、カタールリーグへの移籍を前提とした手続きと準備でチームを離脱したが、代役としてＪ２で現在アシスト数トップ（９）の左利きアタッカーが加入した。デビュー戦となる可能性が高い、８連勝中と好調の町田戦（２３日・日産ス）に向けて「１対１、クロスが自分の強み。Ｊ２ではアシストトップを走っていたので、そういった形でチームに貢献したいという気持ちは何も変わらない」と意気込んだ。

新天地での挑戦を決断した経緯について聞かれると「土曜日の試合が終わった後に話を聞いた。そこから動きが早く、水曜日からマリノスに参加した。当然、すごく充実した時間をジュビロでは過ごさせてもらいました。でもマリノスからオファーが来たこともうれしかった。自分の意思もあり、ここにきた」と説明。チームは降格圏内の１８位と苦しむが「降格争いをしていると捉えることが間違っている。このチームを見ても、間違いなくやれる選手たちですし、２回練習に参加しましたけど、本当にいい印象しかない。マリノスが、町田に劣っているかというと全然そうじゃないと思う。一戦一戦、目の前の試合に向かっていく。町田にもしっかり勝てるチームだと、この２日間でとても感じている」と強調。左利きで高精度のクロスを武器とするクルークスが、残留争いに苦しむチームを浮上させる。