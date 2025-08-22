ÅÄÃæÈþµ×¡Ö´î¤Ð¤»¤è¤¦¤È¡×²È¤òÁÝ½ü¤â¡Ä¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç»ö¤Ê¤â¤Î¡Ö°ì¿ÍÌ¼¤Ê¤Î¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡¸µHKT48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÅÄÃæÈþµ×¡Ê23¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»þ¤Ë¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ò´î¤Ð¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£»Ò¶¡¿´¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤°ì¿´¤Ç²È¤òÁÝ½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¿¤ó¤¹¤ÎÃæ¤È¤«¤â¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ñ¤Ñ¤Ã¤È¼Î¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¼Î¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤º¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ø¤½¤Î½ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¼Î¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤¦¤ï¡Á¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö°ì¿ÍÌ¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£»ä¤Î¤Ø¤½¤Î½ï¤Ã¤Æº£¡¢¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤É¤¦ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤Ç1¡¢2ÅÙ¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦½èÍý¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤â½Ð¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤¿¤«¤Î¤ê¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¬¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»à¤ó¤À»þ¤Ë´½²³¤Ë°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬É÷½¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÎ¡¢¤º¤Ã¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ì¼¡¢Â©»Ò¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Å·¹ñ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊÖÅú¡£°ìÆ±¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÏÃ¤ä¤Ê¡×¤È´¶¿´¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÁêÊý¤Î¼þÊ¿º²¤Ï¡Ö¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë¤½¤ÎÏÃ¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢ÅÄÃæ¤ËÆ±¾ð¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£