女優の二階堂ふみ（30）と結婚したことを10日に発表した「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が22日、SBSラジオ「週刊！しゃべレーザー」（金曜後11・00）に出演。結婚発表後の変化について語った。

冒頭で、「三日月マンハッタン」の仲嶺巧に「触れないわけにはいけない！おめでとう！」と結婚を祝福されると、カズレーザーは「結婚しました！」と明るく報告。

「結構多くの方にお祝い、メッセージいただいて。びっくりしました。一番最初に連絡くれたのが元アンペアの（安部）洋平さん。2番手が東野幸治さん。思った以上に祝っていただいてます」と感謝を口にすると、仲嶺は「思った以上に影響力があったんだよ！」とツッコミ、笑いを誘った。

さらに結婚後の変化については、「世の中監視社会ですよ」と切り出し「社長（二階堂の）のところとか行くとめっちゃ人がはってる。犬の散歩とかしてると、ほんとに車がウロウロしてる。何回もすれ違うんですよ。気持ち悪い車だな〜って思って。その後、マネジャーに“週刊誌の記事出るみたいですよ”って言われて…それなのかな？」と、報道陣に追われる日常を苦笑まじりに明かした。

続けて「でも記事にしようがないじゃないですか。日本、平和だな〜って思いました」とユーモアを交えて語った。

10日にカズレーザー、二階堂、それぞれがSNSに連名の文書を投稿し、ファンに結婚を報告。2人は報告文書で「いかんせん2人ともに個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とユニークに決意をつづっていた。

また、カズレーザーは結婚発表翌日の11日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）で、二階堂を「社長」と呼んでいることなどを生報告し、注目を集めている。