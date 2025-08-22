「今日好き」瀬川陽菜乃、前髪なしスタイルに「印象変わる」「韓国アイドルみたい」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が21日、自身のInstagramを更新。前髪なしのヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、別人級ヘアスタイル
瀬川は「まえがみぽーい」とコメントし、これまでの前髪ありスタイルから一転して前髪を流したヘアスタイルを披露。黒いトップスを着用し、大人っぽい表情で自撮りを公開し、新しい魅力を見せた。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「韓国アイドルみたい」「大人っぽい」「似合う」「びっくりするほど可愛い」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」、現在放送中の「夏休み編2025」に出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女、別人級ヘアスタイル
◆瀬川陽菜乃、前髪なしでイメチェン
瀬川は「まえがみぽーい」とコメントし、これまでの前髪ありスタイルから一転して前髪を流したヘアスタイルを披露。黒いトップスを着用し、大人っぽい表情で自撮りを公開し、新しい魅力を見せた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」、現在放送中の「夏休み編2025」に出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】