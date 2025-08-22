「DOPE」頭吹っ飛ぶ衝撃描写に視聴者絶句「攻めてる」「不気味」
【モデルプレス＝2025/08/22】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」（毎週金曜よる10時〜）の第8話が、22日に放送された。ジウ（井浦新）のシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】】「DOPE」頭吹っ飛ばした衝撃シーン
本作は、正反対のバディが新型ドラッグ【DOPE】に挑む、麻取アクション・エンターテインメント。突然麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動することになった新人の麻薬取締官・才木優人を高橋、常識はずれで型破りな言動が目立つ才木の教育係・陣内鉄平を中村が演じる。
陣内が脱走し、特捜課は閉鎖されるが、早く陣内を探したいと焦る才木と、犯罪シンジゲート・白鴉の謎の男・ジウ（井浦）を相手にすることに及び腰の面々とで、特捜課は揺らいでいた。
そんな中、陣内以外にも凶悪犯の脱獄を手伝っていたジウ。凶悪犯が集められた場所に姿を現し、DOPEを飲むように促すが、凶悪犯たちは従わず、声を荒げるだけだった。
そこでジウは、ある1人を、異能力で首元を掴み持ち上げ、手を拳銃に見立て銃撃。すると、撃たれた凶悪犯の頭が吹き飛び、血に見立てた赤いビーズが飛び出た。残った凶悪犯も手の銃で次々と襲い、炎で焼き尽くした後、ある1人の凶悪犯が目を開けると、白目がなくなった真っ黒な目になっていた。
頭が吹き飛ぶ衝撃的な描写に、視聴者からは「言葉が出ない」「びっくりした」「攻めてる」「息が止まった」など驚きの声が続々。また、最後に目を開けた凶悪犯の目が真っ黒だったことに対しても「これからどうなるの？」「怖すぎ」「ジウに操られるってこと？」などの考察が上がっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
