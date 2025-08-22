「シャッフルアイランド」羽柴なつみ、ベアトップ姿で胸元＆美ウエスト開放「セクシー」「お肌つるつる」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」に参加していたタレントの羽柴なつみが21日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿での夏の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「シャッフルアイランド」参加美女、胸元＆美ウエスト開放
羽柴は「夏のドライブデート？？」とコメントし、ベアトップを着用したスタイリングを披露。美しい胸元とウエストラインを強調したファッションで、夏らしい開放的な雰囲気を演出した。
この投稿に、ファンからは「美しいウエストライン」「ベアトップ似合う」「夏らしくて素敵」「セクシー」「お肌つるつる」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。羽柴は、2024年に放送された「Season5」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆羽柴なつみ、夏らしいベアトップスタイル披露
