パウエル議長発言を前に、ドル高の調整が全般に入る＝NY為替



日本時間午後１０時４０分現在のドル円は１ドル＝１４８．５２円。きょう、この後午後１１時から行われるパウエル米ＦＲＢ議長によるジャクソンホール会議での基調講演を前に、市場はやや様子見ムード。



昨日の米指標の強さを受けたドル買いなどに１４８円台に乗せてきたドル円は、東京市場で１４８．７８を付け、ロンドン午後も１４８円７０銭台を付けるなど、しっかりの動きが続いているが、パウエル議長発言を前に、一旦調整の動きが入った。もっとも押し目は限定的で、あくまで小幅な調整という動きにとどまっている。



ユーロドルは１．１６００台。今日は１．１６００を挟んでの推移、昨日のドル高もあって東京午後に１．１５８３を付けたが、その後戻し、一時東京朝の高値１.１６１７を超える場面が見られた。ポンドドルは１．３４２２とこちらも今日の高値圏推移。ドル高の調整が全体に目立つ。



ユーロ円は１７２円４０銭前後での推移。株高期待もあってロンドン朝の１７２円００銭台から一時１７２円６８銭まで上昇も、パウエル発言を前にした調整に売りが出ている。ポンド円は１９９円３５銭。こちらもユーロ円同様にロンドン朝の１９８円８０銭台から１９９円５４銭まで上昇も、少し売りが出た。



MINKABU PRESS

