ÅÄÃæÈþµ×¡¡ºÇ¿·¡È¥Þ¥¦¥ó¥ÈÈï³²¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¼«Ê¬¤Î¿Í³Ê¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸µHKT48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÅÄÃæÈþµ×¡Ê23¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇ¶á¤Î¥Þ¥¦¥ó¥ÈÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Éþ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢»ä¤ÎÀ¤Âå¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢¹ü³Ê¿ÇÃÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¦¥¨¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¿Í°ì¿Í¡¢¹ü³Ê¤Î¿ÇÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¹ü³Ê¿ÇÃÇ¤Ï¡¢¶ÚÆù¤ä»éËÃ¤ÎÉÕ¤Êý¤«¤é¡¢¹ü³Ê¤Î¥¿¥¤¥×¤òÀê¤¦¤â¤Î¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¤¤ã¤·¤ã¤Ê¶ÊÀþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Î¥¦¥¨¡¼¥Ö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¹ü³Ê¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤È¼ç¤Ë3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»÷¹ç¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Í§¿Í¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍ§Ã£¤È¤ªÇã¤¤Êª¡¢Éþ¡Ê¤òÇã¤¤¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÈºÇ¶á¥¹¥«¡¼¥È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¹ü³Ê¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤«¥¦¥¨¡¼¥Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡×¼þÊ¿º²¤¬¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤Ã¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¡È¼«Ê¬¤Î¹ü³Ê¤òÇ§¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿Í³Ê¤ò¹ü³Ê¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡×±üÅÄ½¤Æó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¿ÇÃÇ¡¢Ã¯¤¬·è¤á¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤·¤Í¡£¼«Ê¬¤ÇÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Î°ì¸À¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¹¥¤¤À¤«¤éÃå¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£