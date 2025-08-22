ボクシング大橋ジムは22日、10月21日に東京・後楽園ホールで開催する「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 144」の追加カードを発表。

WBOアジア・パシフィック・ミニマム級王座決定戦10回戦で同級1位・北野武郎（21＝大橋）が同級3位ジョセフ・スマボン（フィリピン）と対戦することが決まった。

日本ユース同級王者の北野は大橋ジムでトレーナーを務める、元日本ライトフライ級1位・北野良トレーナー（大橋）の長男。21日には日本ユース王座の初防衛戦で3回TKO勝ちで圧勝したばかり。世界ランキングではWBA同級7位に位置しており、世界初挑戦に向けてのアピールの一戦となりそうだ。

同興行では東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦が行われ、同級王者・田中空（24＝大橋）が同級3位・坂井祥紀（34＝横浜光）の挑戦を受ける。

さらに日本フェザー級タイトルマッチ10回戦では同級王者・阿部麗也（32＝KG大和）が同級1位・殿本恭平（30＝勝輝）を相手に初防衛戦。日本ミニマム級王座決定戦10回戦では同級1位の小林豪己（26＝真正）に同級2位・森且貴（25＝大橋）が挑戦する、4大タイトルマッチとなる。