¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡ÛÎÓ²¼»íÈþ¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡¡³°Å¨Maria¤Ë²÷¾¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ø¼°Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×£²£²Æü¤Î¹ÓÀîÂç²ñ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼£Ç£Ð¡×¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦ÎÓ²¼»íÈþ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤Î£Í£á£ò£é£á¡Ê£²£µ¡Ë¤ò²¼¤·¤ÆÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£½ªÈ×¤Ë»íÈþ¤Ï£Í£á£ò£é£á¤«¤é¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤Ç¤ä¤êÊÖ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÏÉ¬»¦¤Î¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¥é¥Ã¥¯¥Ü¥à¤Ç£Í£á£ò£é£á¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÆ±¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤Ç¡¢³«Ëë£³Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£¶¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢µÝ·î¤¬Å·Îï¹Ä´õ¤ËÇÔËÌ¡££´¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿»íÈþ¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ£¸¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ç£¸ÅÀ¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤ê¤â²²¤»¤º¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡»íÈþ¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿£Í£á£ò£é£á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÆ±ÃÄÂÎ¤Î¶ÇÀé²Ú¤Î·ç¾ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂåÂÇ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»íÈþ¤Ï¡Ö£Í£á£ò£é£á¡¢£²£°£±£¸Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼Æ±»Î¡¢»ä¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡£½é¤á¤ÆÄ´¤Ù¤ÆÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤³¤Î¿Í¡¢£±£¸Ç¯¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ø¼°Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤Ë¤Ï¸Ø¤ì¤ëÆ±´ü¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤â£±£¸Ç¯¤È¤·¤Æ¡ØÆ±´ü¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡Ù¤Èº£Æü²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÆ±´ü¤ÎÃæ¤ÇÀèÆ¬¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÎÓ²¼»íÈþ¤À¡££Í£á£ò£é£á¤Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÆ±´ü¤Ë¤À¤Ã¤ÆÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¡Ê£Ç£Ð¡ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±ÆÈ£±°Ì¡ª¡¡Ã±ÆÈ£±°Ì¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£