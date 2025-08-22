タレントのマツコ・デラックス（52）が22日放送のBS-TBS「憧れの地に家を買おう」（金曜後9・00）に出演し、家に対する独特のこだわりを明かす場面があった。

物件購入を本気で考える武井壮が、世界移住を夢見るゲストとともにに夢を語るトーク番組。前週に続いての出演となったマツコは、テーマが「セカンドライフにおすすめ！日本の豪邸SP」とあって「いいじゃん！」「素敵！」を連発した。

前週の番組ではセカンドライフについて「ガッチ考えてます」と明かし、「この15年、20年ぐらいがむしゃらに働いたのでちょっと休んでもいいかなっていうのもあるのよ」と話していたマツコ。

国内の物件情報はかなりチェックしているそうで「国内結構見てます。房総なんてほぼ見たわよ。全部文句言ってて、“ないです！”って言われたもん」と明かした。

好みの家について「土曜ワイド（劇場）に出てくるみたいなリビングが好きなの。天井も床も壁も全部木でできてる。（登場人物が）ガラスでできたデカイ灰皿で殺される場所」と独特すぎる趣味も披露。

番組では山梨・河口湖、静岡・伊東、福岡・糸島、沖縄・石垣島の豪邸を紹介。価格は1・1億円〜3・2億円で、マツコは「日本の不動産価格がこれだけ高騰してしまいますと、身の丈に合ったものを見つけ始めないと、いつまでも夢みたいなことを言っていたら一生買えないんだなって思いました」としみじみ。

「だから、そろそろアタシ、反省して」と話すマツコに、武井が「決めましょう」と言うと、「決めましょうって、アンタが決めなさいよ！」と突っ込んでいた。