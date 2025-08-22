51ºÐÃù¶â1²¯2500Ëü±ß¡£º£¸å¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íê¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤È¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤¹
¼«¿È¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«³§¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²È·×¤ÎÇº¤ß¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡£
º£²ó¤Î¤´ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ï·¸åÍê¤ì¤ë¿ÆÀÌ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á½»¤Þ¤¤¤äÊë¤é¤·¤¬¿´ÇÛ¡¢¤È¤¤¤¦51ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷½÷À¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿¼Ìî¹¯É§¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó
½÷À¡¿²ñ¼Ò°÷¡¿51ºÐ
ÂçºåÉÜ¡¿»ý¤Á²È¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë
Êì¿Æ¡Ê80ºÐ¡Ë
Êì¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Çº£¤Ï»ÜÀß¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£²ð¸îÈñÍÑ¤ÏÊì¤Î»ñ¶â¤«¤é¤á¤É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»»ñ»º¤Ë¡¢Åê»ñ¤äÁêÂ³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¤ªµëÎÁ¤òÃùÃß¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤È²ð¸î¤ÇË»¤·¤«¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÀáÌó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¤â¤¦¾¯¤·³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢²¿Ê¬¡¢Íê¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤È¤ª¶â¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ç¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
1. º£¸å¤ÎÆ¯¤Êý
º£¤Þ¤ÇË»¤·¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤¿Æ¯¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¶È¤Ï¤»¤ºÇ¯¼ý520Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¡¢¾Íè¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2. ¾Íè¤Î½»¤Þ¤¤
¸½ºß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÊ¬¾ù¡¢Êì¤ÎÌ¾µÁ¡Ë¤Ï¡¢ÃÛ30Ç¯Ä¶¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢½»¤àÊ¬¤ËÉÔ¼«Í³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÑÍÑ¤ÎÌÌ¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½»¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤ÏÆÈ¿È¡¢¿ÆÀÌ¤Ê¤É¤â¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë»ÜÀß¤Ê¤É¤Ø°Ü¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤´¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
3. ¾Íè¤ÎÊÝ¾Ú¿Í¤Ê¤É
²ÈÂ²¤ÏÊì¤Î¤ß¡¢¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¿È¤Î¾Íè¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤È¤ª¶â¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Æ¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¢§²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿
A¤µ¤ó¤Î²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿¤Ï¿ÞÉ½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿ÊäÂ
¡Ê1¡Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»
»È¤¤Æ»¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡£¼«Æ°¼Ö¤ÏÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊÝ¸±¤Ï²ñ¼Ò¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Î¹¹Ô¤Ï²ð¸î¤¬¤¢¤ê¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡¢³ÛÌÌ¤ÇÇ¯80Ëü±ß¤°¤é¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢60Ëü±ß¤ÏÃùÃß¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë²È·×¼ý»Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ëè·î¤Î¼ý»Ù¤Îº¹³Û¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÂ¶â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡áÃùÃß¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Ç¤¹¡£ÍÂ¶â¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»Ä¶ÈÂå¤ÎÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¸å¤Ï»Ä¶È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
50ÂåÁ°È¾¤Ç¸½ºß¤Î¶Ð¤áÀè¤òÂà¿¦¡¦Å¾ÀÒ¢ª60ºÐ¤ÇÅ¾ÀÒÀèÄêÇ¯Âà¿¦¡¦¾üÂ÷ºÆ¸ÛÍÑ¢ª65ºÐ¤Ç¾üÂ÷ºÆ¸ÛÍÑÂà¿¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤Ç¯¼ý¤â¡¢850Ëü±ß¢ª520Ëü±ß¢ª350Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âà¿¦¶â¤Ï50ÂåÁ°È¾¤ÎÅ¾ÀÒ»þ¤Ë1800Ëü±ß¡¢60ºÐ¤Ç200Ëü±ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡ËÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç¯¶â¤Ï´ë¶ÈÇ¯¶â¡¢¸øÅªÇ¯¶â¹ç·×¤Ç¡¢60ºÐ¡Á126Ëü±ß¡¿Ç¯¡¢65ºÐ¡Á344Ëü±ß¡¿Ç¯¡¢70ºÐ¡Á322Ëü±ß¡¿Ç¯¤Ç¤¹¡£
¡Ê5¡Ëº£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Î¿ÇÃÇ¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤é¡¢»Ä¶È¤Ê¤·¤Î¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Æ¯¤Êý¤Ç¡¢ÀáÌó¡¢ÀáÌó¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤À¸³è¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ç¯¤Ë1¡Á2²ó¡¢Î¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¡ÊÇã¤¤´¹¤¨¡Ë¤Ï¡¢Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¸Å¤¤¤±¤ì¤Éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë»ÜÀß¡Ä¡Ä¤¬¤è¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Æ´¤ì¤äÌ´¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¤¬¡¢65ºÐ°Ê¹ß¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¸½ºßÃÏ¤Ç¡¢2µòÅÀÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤·¤¿¤¤¤Ê¡©¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§FP¿¼Ìî¹¯É§¤Î3¤Ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1¡§60ºÐ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹2¡§¸µµ¤¤ÇÆ°¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹3¡§¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢·×²èÅª¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1¡§60ºÐ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤´ÁêÃÌ¤Î3ÅÀ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢º£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ç¾Íè¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£·ëÏÀ¤«¤é½Ò¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¡¢Ç¯¼ý¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢Ëè·î10Ëü±ß¤È¤·¤Æ¤âÇ¯´Ö¤Ç120Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯¼ý¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯´Ö300Ëü±ß¤ÏÃùÃß¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¾ÀÒ¸å¤ÎÇ¯¼ý¤¬520Ëü±ß¡¢¼ê¼è¤ê¤Ç450Ëü±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢À¸³èÈñ¤òº¹¤·°ú¤¡¢330Ëü±ß¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£50ÂåÁ°È¾¤ÇÅ¾ÀÒ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢60ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¿ôÇ¯´Ö¤Ç2500Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¶âÍ»»ñ»º¤¬1²¯2650Ëü±ß¤¢¤ê¡¢Âà¿¦¶â¤Î¹ç·×¤¬2000Ëü±ß¡£¤³¤ì¤é¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢60ºÐ»þÅÀ¤Ç¤Ï1²¯7000Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢60ºÐ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤â²¿¤â¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
60ºÐ°Ê¹ß¤â¾üÂ÷ºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¡¢Ç¯¼ý¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êËèÇ¯ÃùÃß¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯É¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë60ºÐ¤«¤é¤Ï´ë¶ÈÇ¯¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â¤«¤éÃùÃß¤¹¤é¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢ÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀ¸³è¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹2¡§¸µµ¤¤ÇÆ°¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»öËÌ³¤Æ»¤È¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤â·è¤·¤ÆÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£60ºÐ¤Ç´°Á´¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¡¢2µòÅÀÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© 2µòÅÀÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤Ë¤âÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ°¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¥¦¥¤¡¼¥¯¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÉÔÆ°»º¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ñ¶âÅª¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¿È·Ú¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
Áá¤á¤Î»ÜÀßÆþµï¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤Ê¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸½ºß¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥·¥Ë¥¢¸þ¤±½»Âð¤Î¾ì¹ç¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥±¥¢¤¬¼õ¤±¤é¤ì¡¢Ëü°ì¤Î»þ¤Î´Ç¼è¤ê¤Þ¤Ç¹Ô¤¦»ÜÀß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ÜÀß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢Æþµï»þ¤Î°ì»þ¶â¤¬5000Ëü±ß¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¸³¶¡¢À¸³è¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤ÏÇ¯¶â¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶âÍ»»ñ»º¤«¤é¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿»ÜÀß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢Áá¤á¤ËÆþµï¤·¤Æ¤½¤³¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤·¤ÆÄÂÂß¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤Æ¤ª¤¡¢Æþµï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»ÜÀß¸«³Ø¤â¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤â¡¢65ºÐ¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹3¡§¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢·×²èÅª¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ä¡¢Ëü°ì¤Î¤È¤¤òº£¤«¤é¿´ÇÛ¤Ê¤µ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ²ð¸î¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°èÊñ³ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥±¥¢¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥Ë¥¢½»Âð¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥±¥¢¥×¥é¥ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ëü°ì¤Î¤È¤¤Ï¡¢ºâ»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Âè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤Ê¤ÉË¡Î§¤ÎÀìÌç²È¤Ë¸å¸«¿Í¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¿ÈÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤ä»ñ»º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ËÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤«¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»àË´¸å¤Î¼êÂ³¤¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¡¢·Ù»¡¤Þ¤¿¤ÏÉÂ±¡¤«¤é¼«¼£ÂÎ¤ËÏ¢Íí¤¬¹Ô¤¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¥·¥Ë¥¢½»Âð¤ËÆþµï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ÜÀß¤«¤é¼«¼£ÂÎ¤ØÏ¢Íí¤¬¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â»Ä¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤Ï¹ñ¸Ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¡¢¤´ÁêÃÌ¼Ô¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢»àË´¸å¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶âÍ»»ñ»º¤ò·×²èÅª¤Ë»È¤¤¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ä¸À½ñ¤ò¸øÀµ¾Ú½ñ¤È¤·¤Æ»Ä¤·¡¢»ñ»º¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«°Õ»×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥óÁêÃÌ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤´ÁêÃÌ¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢º£¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
60ºÐ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï55ºÐ¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¸³èÈñ¤ÏÇ¯¶â¼õµë¤Þ¤Ç¤ÏÃùÃß¤«¤é¼è¤êÊø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯´Ö120Ëü±ß¤È¤·¤Æ¡¢55ºÐ¤«¤é60ºÐ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï600Ëü±ß¤Ç¤¹¡£1²¯7000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î»ñ»º¤¬Äì¤ò¤Ä¤¯¤Î¤Ï140Ç¯¸å¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÀáÌó¤·¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¤»¤º¤ËÃù¤á¤Æ¤¤¿»ñ»º¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç»È¤ï¤º¤·¤Æ¡¢¹ñ¸Ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢Ç¯´Ö300Ëü±ß»È¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¤Ë1¡¢2²ó¤ÎÎ¹¹Ô¡¢¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Ë¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤â·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÍµëµÙ²Ë¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¡¢Ä¹¤¯µÙ¤àÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2µòÅÀÀ¸³è¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥·¥Ë¥¢½»Âð¤Î¸«³Ø¤Ë¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÃù¤á¤Æ¤¤¿¶âÍ»»ñ»º¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¤É¤¦¤¾¡¢Í°ÕµÁ¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁêÃÌ¼Ô¡ÖA¡×¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿´¶ÁÛÇÒÆÉ¤·¤Æ¡¢¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÈÂÎ¤«¤éÎÏ¤ß¤¬¾Ã¤¨¡¢¸ª¤Î²Ù¤¬¤ª¤í¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤ò²È¤Ç´Ç¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤ë¡©Ãù¶â¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÊë¤é¤»¤ë¡©¤ÈÇöÉ¹¤òÆ§¤à¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤·¤Æ¡¢ÀáÌóÀáÌó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·Á°¤«¤é¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²È·×¤ò¤Ò¤È¤Ä´Ë¤Þ¤»¤ë¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¤â´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÀìÌç²È¤ÎÀèÀ¸¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤¬¶Ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·î1Ëü¡Á2Ëü±ßÀ¸³èÈñ¤òÁý¤ä¤·¡¢º£¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¸¤¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤ê2µòÅÀÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢¾Íè¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
