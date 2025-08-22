竹野内豊、牡蠣は「大好きだった」「無類の牡蠣好きでした」過去に3回ほど…

俳優の竹野内豊（54歳）が、8月16日に放送された情報番組「あらあらかしこ」（仙台放送）に出演。牡蠣は「大好きだったんですけど…」「無類の牡蠣好きでした」と語った。



竹野内は今回、映画「雪風 YUKIKAZE」の宣伝を兼ねて、俳優・藤本隆宏と共に同番組のインタビューに対応。その中で、宮城の観光地3つの候補から、竹野内が行きたい場所を藤本が当てるという、「宮城の行きたいところはどこ？ チャレンジ」に挑戦する。



候補地として用意されたのは、「A：松島でかき小屋」「B：蔵王 御釜」「C：八木山ベニーランド」の3つ。



竹野内は牡蠣について「大好きだったんですけど…」とコメント。そして「あの…3回くらい過去にちょっと…（当たったことがある）」と話し、「でも、無類の牡蠣好きでした」と語った。