「ワイドパンツ苦手」な40・50代へ！【ハニーズ】きれいめに穿ける♡「優秀パンツ」

ゆるっとした抜け感が魅力のワイドパンツ。太って見えそう。ラフに見えるのでは？ と苦手意識がある40・50代女性は【ハニーズ】のワイドパンツをチェックしてみて。公式ECサイトで「ストンと落ちる太すぎないワイドシルエット」と紹介されるデザインなら、大人もきれいめに穿きこなすことができそうです。

美脚見え & きちんと感を両立するワイドパンツ

【ハニーズ】「ワイドストレートパンツ」\2,680（税込・セール価格）

センタープレスと縦にスッと落ちるラインが魅力のワイドパンツ。太すぎず程よい幅で気になる脚のラインをカバーしつつ、もたつきにくくすっきり見えそうなバランスが魅力です。足首がちらりと覗く丈感は、パンプスにもフラットシューズにも相性が良さそう。公式ECサイトで「こなれた感も美脚効果も抜群」と紹介されており、大人女性の着こなしをおしゃれに格上げできるかも。

オンオフ使える着まわし力の高さも魅力

シンプルで上品なデザインだからこそ、幅広いシーンでの活躍が期待できる「ワイドストレートパンツ」。通勤にはブラウスやジャケットを合わせればきちんと感があり、オフィスでも好印象を狙えます。休日にはカットソーや透け感のあるシャツを羽織れば、抜け感のあるカジュアルスタイルを楽しめそう。ブラック・ダークミント・杢グレー・ベージュと大人女性の着こなしにマッチするカラー展開です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M