元AKB48の前田敦子（34）、高橋みなみ（34）、小嶋陽菜（37）、指原莉乃（32）が22日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜後9・00)に出演。人気アーティストとの知られざるかかわりに衝撃を受けた。

今回、レジェンドOGメンバーとして前田、高橋、小嶋、指原の4人が、AKB48のミリオンヒット曲「Everyday、カチューシャ」とグループ結成20周年を記念した66枚目のシングル「Oh my pumpkin!」を現役メンバーとともに披露した。

AKB48のパフォーマンス後、司会のタモリが「Saucy DogはAKBと交流あるの？」とロックバンド「Saucy Dog」のボーカル・石原慎也に話を振ると、石原は「そうなんですよ。交流があるというか、12年ぐらい前にAKB48の握手会で“剥がし”をやらせてもらってたんですよ」と意外な過去を明かした。

スタジオが「えーー！」と騒然となる中、18歳頃の石原がシーツを身にまとって鏡越しに自撮りしたという当時の写真も公開された。

これに高橋みなみは「え〜！びっくり！“剥がしコーデ”じゃないですか！」と大興奮。指原も「こんなことになるなら、全剥がしに優しくしとけばよかった」と悔しがる様子を見せ、スタジオの笑いを誘っていた。