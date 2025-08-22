『DOPE』衝撃事実が判明 ネット「嘘でしょ」「まさかパパが」【ネタバレあり】
King & Prince・高橋海人（高＝はしごだか）、俳優の中村倫也がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課（読み：ドープ マヤクトリシマリブトクソウカ）』（毎週金曜 後10：00）の第8話が、22日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真多数】キャスト16人を一挙紹介！高橋海人、中村倫也、新木優子、井浦新ら
本作の舞台、謎の新型ドラッグ【DOPE】が蔓延する近未来の日本。物語は、存在が世間に公表されていない秘密部署・麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動した新人麻薬取締官・才木優人（さいき・ゆうと）が、才木の教育係で型破りな陣内鉄平（じんない・てっぺい）とバディを組み、個性豊かな仲間たちと共に【DOPE】が巻き起こす事件に挑む姿を描く。互いに秘密を抱えながら、次第に影響し合い成長していく人間ドラマと、本格アクションシーンが融合する新時代の作品となる。
第8話は、陣内（中村倫也）が拘置所から脱走したという話は特捜課全員に共有され、オフィスに残された陣内のロッカーやデスクから荷物が押収された。特捜課の面々は葛城（三浦誠己）から自宅待機を命じられるが、陣内が戸倉（小池徹平）を撃った瞬間を目撃していた才木（高橋海人）は、陣内がジウ（井浦新）に操られていただけだと反発。早く陣内を探したいと焦る才木と、正体不明のジウを相手にすることに及び腰の面々と、特捜課は揺らいでいた。
そんな中、綿貫（新木優子）の祖母・絹代（銀粉蝶）が行方不明に。GPSを辿り絹代を見つけた綿貫だったが、そこには寒江（松角洋平）と藤川（小倉史也）の姿が。2人の目的が分からないまま交戦することとなった綿貫は、彼らの攻撃で異能力を封じられてしまい…というストーリーだった。
物語終盤には、才木がサイコメトリーで見た回想シーンに父・才木隆（田村健太郎）が登場。異能力者たちの将来のため、研究に真摯に向き合う心優しい人物で、美和子（真飛聖）とも研究を通じて知り合い、結婚することとに。しかし、その研究の末に誕生したのが“DOPE”だった。
視聴者からは「まさかパパがDOPEの生みの親だったとは」「パパが研究してた薬品がDOPEだったとは…。これはジウが才木くんに興味を持つワケだ…」「才木パパがDOPEが出来るきっかけを作ったのか」「嘘でしょ…これは辛い展開」「こうやってDOPEは作られたんだ 憎んでるDOPEを才木くんパパはいい方に利用しようとがんばってたんだ せつない」などの声が寄せられている。
【写真多数】キャスト16人を一挙紹介！高橋海人、中村倫也、新木優子、井浦新ら
本作の舞台、謎の新型ドラッグ【DOPE】が蔓延する近未来の日本。物語は、存在が世間に公表されていない秘密部署・麻薬取締部特殊捜査課、通称「特捜課」に異動した新人麻薬取締官・才木優人（さいき・ゆうと）が、才木の教育係で型破りな陣内鉄平（じんない・てっぺい）とバディを組み、個性豊かな仲間たちと共に【DOPE】が巻き起こす事件に挑む姿を描く。互いに秘密を抱えながら、次第に影響し合い成長していく人間ドラマと、本格アクションシーンが融合する新時代の作品となる。
そんな中、綿貫（新木優子）の祖母・絹代（銀粉蝶）が行方不明に。GPSを辿り絹代を見つけた綿貫だったが、そこには寒江（松角洋平）と藤川（小倉史也）の姿が。2人の目的が分からないまま交戦することとなった綿貫は、彼らの攻撃で異能力を封じられてしまい…というストーリーだった。
物語終盤には、才木がサイコメトリーで見た回想シーンに父・才木隆（田村健太郎）が登場。異能力者たちの将来のため、研究に真摯に向き合う心優しい人物で、美和子（真飛聖）とも研究を通じて知り合い、結婚することとに。しかし、その研究の末に誕生したのが“DOPE”だった。
視聴者からは「まさかパパがDOPEの生みの親だったとは」「パパが研究してた薬品がDOPEだったとは…。これはジウが才木くんに興味を持つワケだ…」「才木パパがDOPEが出来るきっかけを作ったのか」「嘘でしょ…これは辛い展開」「こうやってDOPEは作られたんだ 憎んでるDOPEを才木くんパパはいい方に利用しようとがんばってたんだ せつない」などの声が寄せられている。