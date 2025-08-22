美人クリエイター、ビーズキャミで大胆肌見せ「デザインオシャレ」「華奢で可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】人気クリエイターのえみ姉が21日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人クリエイター、ビーズキャミで大胆肌見せ
えみ姉は「大阪爆食Vlogみてねん」とコメントし、大阪でのグルメ旅行を報告。「この日から胃袋大きくなってしまってしばらく爆食が止まりませんでした…」とエピソードを明かし、「袖取ってキャミとして着てキャミ×デニムの組み合わせも大人カジュアルで好き」と肩紐がビーズになった黒いキャミソールを着用したスタイリングについても言及した。
この投稿に、ファンからは「大人カジュアル似合う」「デザインオシャレ」「華奢で可愛い」「グルメ旅行楽しそう」「スタイル良い」「コーデ真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
