TOMORROW X TOGETHER、全員で再契約 ワールドツアー初日公演で自ら言及「もっと長く、もっと遠くへ行こうという約束を守るため」
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが22日、公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じ、5人そろって所属レーベル「BIGHIT MUSIC」と再契約を締結したことを発表した。
【ライブ写真】幻想的な空間の中で…パフォーマンスするTOMORROW X TOGETHER
BIGHIT MUSICは再契約の知らせとともに、「当社は5人のメンバーが多様な活動を繰り広げられるよう全面的にサポートする。彼らの物語が込められた音楽とパフォーマンスが世界中に届けられるよう、心強いサポーターでありパートナーとしての役割を果たしていくので、TOMORROW X TOGETHERと共に作っていく輝く明日を期待してほしい」と伝えた。
この日、TOMORROW X TOGETHERは韓国・ソウル高尺スカイドームで開催された4回目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ 』の初日公演で自ら再契約について語った。
リーダーのSOOBINが、公演の最後に手紙を読み「公演を始める前からこの瞬間がとても待ち遠しかった。どうしたら僕たちの真心を伝えられるか悩んだ」と話し始めた。続けて「もっと長く、もっと遠くへ行こうという約束を守るため、メンバー全員がTOMORROW X TOGETHERとして再契約した。デビューから今日まで、そして僕たちの新しい明日を語る瞬間まで一緒にいてくれてありがとう」と伝えた。
TOMORROW X TOGETHERは、HYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIで結成された、5人組ボーイグループ。グループ名の「TOMORROW X TOGETHER」は「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味を持つ。
2019年3月にアルバム『The Dream Chapter : STAR』でデビュー。2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。2024年末には『第66回 日本レコード大賞』で自身初となる「特別賞」を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にもK-POPボーイグループとして唯一出場した。
【報告全文】
「TOMORROW X TOGETHER 5人全員、再契約締結のご案内」
こんにちは。BIGHIT MUSICです。
TOMORROW X TOGETHER （SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI）のメンバー全員が当社と再契約を締結したことをお知らせいたします。
これにより、TOMORROW X TOGETHERはMOAの皆様との「もっと長く、もっと遠くへ行こう」という約束を守ることになりました。5人のメンバーは「いつも支えてくださるMOAのみなさんに感謝しており、これからも変わらずに最善を尽くします」という意気込みを伝えました。
当社は5人のメンバーが多様な活動を繰り広げられるよう全面的にサポートいたします。また、TOMORROW X TOGETHERの物語が込められた音楽とパフォーマンスが世界中に届けられるよう、心強いサポーターでありパートナーとしての役割を果たしていく所存です。
いつも惜しみない応援と愛を送ってくださるファンの皆様に心より感謝するとともに、これからTOMORROW X TOGETHERと共に作っていく輝く明日へのご期待をどうぞよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございます。
