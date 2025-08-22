µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡5²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í8¡½1DeNA¡Ê2025Ç¯8·î22Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢1¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ø¤Ð¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£ºÇÄ¹¤Ç¤â5²ó¡£µå¿ô¤¬¤Í¡¢80µå¼å¤·¤«Åê¤²¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ÇÀèÈ¯¤µ¤»¤Æ¤ë¤³¤Á¤é¤â°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤¦¡ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿7Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦²£Àî³®Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤Ï5²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤ÆºòÇ¯9·î26Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè330Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨½é¾¡Íø¡Ê0ÇÔ¡Ë¡£ÀèÈ¯¤Ç¤ÏºòÇ¯4·î27Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè482Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬·ü¤«¤Ã¤¿5²ó¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È2»à¤ò¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£
¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¡¢²£Àî¤Ï¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¡¦²ÜÌ¾¤Ë¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ2»à°ìÎÝ¡£Â³¤¯·¬¸¶¤Ø¤â¥Ü¡¼¥ëÀè¹ÔÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»°¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ5²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤ÈÂåÂÇ¡¦ÀõÌî¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¹ßÈÄ¤·¡¢¹ßÈÄ¸å¤ÎÂçÎÌÅÀ¤â¤¢¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£