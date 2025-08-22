ニューストップ > 国内ニュース > 長崎・島原の「ひげの市長」死去 鐘ケ江管一さん、普賢岳災害対応 長崎・島原の「ひげの市長」死去 鐘ケ江管一さん、普賢岳災害対応 長崎・島原の「ひげの市長」死去 鐘ケ江管一さん、普賢岳災害対応 2025年8月22日 22時41分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 1991年9月、雲仙・普賢岳噴火災害の警戒区域について説明する鐘ケ江管一さん。「ひげの市長」として全国的に知られた＝長崎県島原市役所 1990年の長崎県の雲仙・普賢岳噴火以降、災害対応に当たった元長崎県島原市長の鐘ケ江管一（かねがえ・かんいち）さんが22日午後7時18分、肺炎のため県内の病院で死去した。94歳。長崎県出身。葬儀・告別式は25日正午から島原市の江東寺で。喪主は妻保子（やすこ）さん。 80〜92年、市長を3期務めた。「山が沈静化するまではひげをそらない」と宣言し「ひげの市長」として全国的に知られた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 知床峠でクマ出没、駐車場閉鎖 男性襲撃死の羅臼岳付近 男女死亡…住宅の室内で発見 夫婦2人暮らしの2階建て住宅 別居の次男が1階で倒れている2人を発見 目立った外傷や着衣の乱れなし 1位どころか2位でもない「佐藤」 ショック隠せず…