後半４失点で逆転負けの浦和　選手とサポーターが口論に　西川周作「バラバラにならないことが大事」

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節 柏４―２浦和（２２日・三協Ｆ柏）

浦和は前半奪った２点のリードを守れず、柏に２―４と逆転負けを喫して優勝戦線から後退した。後半途中から暑さの影響もあってか足が止まり、柏のボール保持にさらに体力を削られて４失点。逆転負けを喫し、試合後には選手たちが感情的になる場面も。スタンドのサポーターと口論となり、スタッフが仲裁に入るシーンもあった。

特に後半は一方的に攻め込まれ、途中交代でフレッシュな選手を投入しても押し返すことができず。試合後はサポーター、そして選手たちにもフラストレーションがたまっていた。ＧＫ西川周作は「試合後は少し感情的になったんですけど、大事なことはばらばらにならないこと。耐える時間が長くなることは覚悟していたので、２点とっても油断せずにという気持ちで挑んだんですけど、失点後は後ろ重心になってしまった。なぜそれが起きたのかを、チームとして改善していかなければ」と話した。

右サイドでチャンスに絡んだＭＦ金子拓郎は「試合後は感情的になるところがあったので、具体的な話はしていないですけど、本当にまだ終わっていない。あきらめちゃったら終わりなので、前を向いてやっていこう、という話しはしました」と明かした。暫定で首位に立った柏との勝ち点差は６。屈辱の敗戦をどう受け止めるかが、シーズン終盤戦に向けた鍵となる。