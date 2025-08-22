歌手・松田聖子さんのデビュー45周年を記念した作曲家別企画アルバム『Seiko Matsuda Composer Series』が、10月15日に発売されることが発表しました。

アルバムには、これまで松田聖子さんの作品を鮮やかに彩った著名なアーティストであり、特に人気の高い楽曲を作曲した財津和夫さん、大瀧詠一さん、細野晴臣さん、呉田軽穂さん（松任谷由実さん）が提供した楽曲が、作曲家別に収録されています。

大瀧詠一さんが作曲した楽曲を集めたアルバム『Seiko feelings -Eiichi Ohtaki Works-』には、1981年にリリースされた『風立ちぬ』や『冬の妖精』などを収録。ナイアガラサウンドと大瀧さんの遊び心を楽しめる作品となっているということです。

また、呉田軽穂（松任谷由実）名義で作曲した楽曲を集めた「Seiko Diamond -Karuho Kureda Works-」には、『赤いスイートピー』をはじめ、『制服』や『渚のバルコニー』などのヒット曲が収録されています。

さらに、各アルバムのボーナストラックには、初出しとなるオリジナル・カラオケ音源を収録。アルバムジャケットには、それぞれ作曲提供したアーティストの代表曲のアザーカットが使用されています。