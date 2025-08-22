TVアニメ『よふかしのうた Season2』エンディングテーマとして注目を集めるCreepy Nutsの新曲「眠れ」のミュージックビデオが公開された。

◆「眠れ」MV

MV監督を務めたのは、映像作家・加藤ヒデジン。静寂と狂騒が交錯する「眠れ」の楽曲世界を大地と重ね、DJのスクラッチを思わせるようなモノクロの大胆な映像表現で描き出している。Creepy Nutsならではのリリックとグルーヴが融合した本作は、視覚と聴覚の両面から強烈な印象を与える仕上がりとなった。

さらに、9月10日に発売される両A面シングルに収録される「Mirage」は Spotify のグローバル・バイラルチャートでTOP50 にランクインし、海外のリスナー間での支持が急速に拡大中。TikTok をはじめとした SNS 上で大きな注目を集めており、海外でのバズをきっかけに、国内のインフルエンサーも続々と振り付けを真似て投稿するなどグローバル・バイラルヒットから国内でも盛り上がりを見せている。

現在TVアニメ『よふかしのうた Season2』の公式企画として、TikTok再投稿キャンペーンも開催されており、今後更なる広がりが予測される。

■デジタルシングル「Mirage」

2025.7.4 Release

配信リンク：https://creepynuts.lnk.to/Mirage

■シングル「Mirage/眠れ」

2025年9月10日（水）発売

期間生産限定盤：

AICL-4786〜4787 2,300円（税込）

予約：https://smar.lnk.to/Mirage_Nemure 「眠れ」

2025.7.5 Digital release

配信リンク：https://creepynuts.lnk.to/Nemure [CD]

1.Mirage

2.眠れ

3.Mirage (Instrumental)

4.眠れ (Instrumental) [BD]

・TVアニメ『よふかしのうた Season2』ノンクレジットオープニング・ムービー

・TVアニメ『よふかしのうた Season2』ノンクレジットエンディング・ムービー ・店舗特典

Amazon：メガジャケ(アニメ絵柄)

アニメイト：ましかくブロマイド(アニメ絵柄)

応援店：ポスター ・ツアー会場予約特典

ステッカーシート

■＜Creepy Nuts ONE MAN TOUR 「LEGION」＞

特設サイト：https://creepynuts.com/onemantour_legion2025/ 2025年9月6日(土) 福岡県 マリンメッセ福岡 A館

2025年9月13日(土) 大阪府 大阪城ホール

2025年9月14日(日) 大阪府 大阪城ホール

※すでに終了した公演は割愛 チケット一般発売中

https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=F6220003

■＜Creepy Nuts ASIA TOUR 2025＞

特設サイト：https://creepynuts.com/asiatour2025/ 2025年10月18日(土) ソウル YES24 LIVE HALL ※SOLDOUT

2025年10月19日(日) ソウル YES24 LIVE HALL ※追加公演

2025年10月25日(土) 台北 Legacy TERA ※SOLDOUT

2025年10月26日(日) 台北 Legacy TERA ※追加公演

2025年10月29日(水) 香港 Kitty Woo Stadium TungPo

2025年10月31日(金) 上海 Shanghai VAS est ※SOLDOUT

2025年11月02日(日) 北京 FULLOF Livehouse-FU ※SOLDOUT

■TVアニメ『よふかしのうた Season2』作品情報 ©2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会 ○イントロダクション

“夜はまだ終わらない” 吸血鬼になることへの戸惑いを乗り越え、ナズナを“好き”になることを決めたコウと、コウに“惚れさせる”決意をしたナズナ。 「恋」が一体なんなのか、わからないまま二人の夜は加速していく。 吸血鬼を殺そうと企む探偵・鶯 餡子の手が、すぐそこまで迫る。吸血鬼の弱点は「人間時代に思い入れの強かったもの」。その弱点を予め処分しようとするが、ナズナには人間時代の記憶が一切ない。ナズナの隠された過去とは？なぜ餡子は吸血鬼を殺すようになったのか？そして、ナズナと餡子に交錯する“秘密”とは――？ コウ、ナズナ、餡子……楽しい「よふかし」では終わらない、新たな“夜”がはじまる！ ○放送日時

7月4日（金）スタート 毎週（金）23時30分〜24時 ○出演者

夜守コウ：佐藤 元

七草ナズナ：雨宮 天

朝井アキラ：花守ゆみり

桔梗セリ：戸松 遥

平田ニコ：喜多村英梨

本田カブラ：伊藤 静

小繁縷ミドリ：大空直美

蘿蔔ハツカ：和氣あず未

夕 真昼：小野賢章

秋山昭人：吉野裕行

鶯 餡子：沢城みゆき

星見キク：佐藤利奈

七草ハル：内田真礼

他 ○原作

コトヤマ『よふかしのうた』（小学館「少年サンデーコミックス」刊） ○スタッフ

監督：板村智幸

副監督：滝沢いづみ、三好なお

脚本：横手美智子

キャラクターデザイン：佐川 遥

音楽：出羽良彰

美術監督：内藤 健

色彩設計：きつかわあさみ

色彩設計補佐：橋上あきら

撮影監督：土本優貴

編集：榎田美咲

音響監督：木村絵理子

アニメーション制作：ライデンフィルム ○主題歌

オープニング・テーマ：Creepy Nuts『Mirage』（Sony Music Labels Inc.） ○クレジット表記

©2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会 【公式HP】 https://yofukashi-no-uta.com

【公式X】@yofukashi_pr

【公式Instagram】＠yofukashi_pr

【フジテレビアニメ公式YouTubeチャンネル】 https://www.youtube.com/@noitaminaofficial